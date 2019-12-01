PAN Michoacán prepara cinco acciones legales contra funcionarios que se promocionan presuntamente con recursos públicos

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional prepara al menos cinco recursos legales contra servidores públicos cuya actuación ha sido identificada como irregular por el presunto uso de recursos públicos para su promoción personal.

Lo anterior lo confirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez, quien señaló que es el equipo jurídico del instituto político el encargado de integrar los expedientes y las pruebas para presentarlos ante las instancias correspondientes por posibles violaciones a la ley electoral.

“Sí, a ver, no vamos a permitir que nadie esté por encima de la ley. Por supuesto, el jurídico se está encargando y ya en su momento les daremos a conocer los procesos que vamos presentando. ¿Cuántos tienen más o menos en la mira? Debemos de tener como unos cinco o seis procesos… estamos en tema de valoración y en su momento tendremos que actuar”, indicó.

Al ser cuestionado sobre si confían en las autoridades electorales, el líder panista dio un voto de confianza en que actúen conforme a la norma, ya que sostuvo que es obligación de los integrantes de los órganos jurisdiccionales cumplir con lo que establece la legislación en materia electoral.

“Tenemos confianza en las instituciones y tendremos que seguir defendiendo las instituciones de este país. No nos queda más que confiar y a ellos hacer bien su chamba”, concluyó.

Finalmente, manifestó que ha quedado evidenciado que no les importa la ley a los que integran el gabinete estatal, por lo que no se permitirá que actúen al margen de ella.