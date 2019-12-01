PAN Michoacán Asegura que Candidaturas 2027 Serán Definidas por Encuestas; Militantes No Tendrán Ventaja

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 15:24:16

Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán, aseguró que las candidaturas para 2027 se definirán exclusivamente por la evaluación, eliminando cualquier trato preferencial para sus militantes.

El ex diputado local fue enfático al señalar que "no [habrá preferencia] porque seas militante, te tendrás que someter a encuestas", expresó.

En entrevista, apuntó que el objetivo central es que "quien esté mejor evaluado, quien sea mejor visto" sea el abanderado, promoviendo un registro abierto a cualquier ciudadano que desee participar para "cambiar la situación en el estado y el país".

El Proceso de Selección y la Cautela con Alianzas

Quintana Martínez señaló que desconocen cuántos registros de michoacanos se tienen al momento.

En cuanto a la aplicación de encuestas de evaluación de los mejores perfiles, indicó que el PAN no ha fijado aún las fechas de inicio.

Respecto a las alianzas, el dirigente panista reiteró que habrá que esperar los tiempos, "tenemos que estar listos para poder ganar solos y es la ruta que tendremos que trabajar". Esta postura la mantuvo tras una reciente reunión con Guillermo Valencia, líder estatal del PRI.