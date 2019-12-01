PAN exige a Fiscal Torres Piña enfocarse en justicia; PRI: "Preferible que ande en eventos disfrazados a que no resuelva"

PAN exige a Fiscal Torres Piña enfocarse en justicia; PRI: "Preferible que ande en eventos disfrazados a que no resuelva"
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 18:27:47
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Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- Para el Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, la aparición del Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, en encuestas que lo perfilan como aspirante a la gubernatura, debe ser vista con cautela, y su enfoque prioritario debe permanecer en la seguridad y la justicia en la entidad.

Desde la perspectiva del PAN, en voz de Carlos Quintana Martínez, líder del albiazul, la labor del Fiscal debe concentrarse en resolver las problemáticas que le atañen a la FGE, en lugar de dedicarse a actividades que sugieren una campaña anticipada. Quintana Martínez insistió en que la responsabilidad principal de la Fiscalía es atender la crisis de procuración de justicia, citando los problemas diarios en municipios clave. El dirigente panista consideró que tales sondeos son un "distractor".

Cuestionado al respecto, Memo Valencia Reyes, dirigente del PRI, manifestó que es preferible que el Fiscal salga y no que se "encuartelen". Apuntó que en su caso, Torres Piña siempre lo atiende, a diferencia de su antecesor.

"Yo prefiero que ande como ande con eventos disfrazados a que no resuelva como el que estaba antes, que se la pasaba encerrado y no resolvía ni maíz", sentenció Valencia.

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