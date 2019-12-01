PAN en Querétaro inicia estrategia territorial y llama a la unidad rumbo a próximos retos electorales

El Marqués, Querétaro, 28 de marzo de 2026- Con la concentración masiva de panistas empezó la organización para lanzar la ofensiva más grande que el estado haya visto, afirmó Martín Arango García, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), quien aseguró que las y los queretanos no merecen un Gobierno de cuarta.

Durante la asamblea estatal de ese instituto político, Arango García invitó a las y los panistas del estado a unirse en equipo con la ciudadanía para sumarse a la estrategia territorial del Partido y seguir cuidando Querétaro.

“Mostremos el camino a México, mientras el país busca respuestas, Querétaro ya las tiene, sin soberbia, en unidad y con los pies en la tierra vamos a seguir cuidando Querétaro”.

Recordó que Querétaro no es casualidad si no que es el resultado de gobiernos sólidos, que trabajan con visión de futuro, dándole a las familias queretanas educación, salud, seguridad, un estado con desarrollo y así debe de continuar, por lo que recordó a las y los presentes que hoy el partido trabaja de la mano del CEN y aquí también se abren el cien por ciento de los espacios para las candidaturas ciudadanas.

“Se que hay expectativa por quién va a ser el gallo o la gallina de Acción Nacional, pero sepan que vamos a tomar decisiones a tiempo, ni muy pronto ni muy tarde, para ello hoy estamos trabajando de la mano de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, que ha anunciado una apertura total de Acción Nacional a los ciudadanos”

Detalló que la unidad es el requisito indispensable como camino para el triunfo y la victoria de Acción Nacional; pues hoy todas las y los miembros del PAN tienen la capacidad de sentarse a la mesa a debatir e intercambiar puntos de vista con la madurez que les ha dado el tiempo “y mientras mantengamos esa unidad, Acción Nacional será invencible en Querétaro”.

Además, el primer panista del estado, Mauricio Kuri recordó que el PAN es un partido que nació de los ciudadanos y ahí es donde las y los panistas deben de seguir: cerca de ellos, recordando que Querétaro se cuida y Querétaro se respeta, siempre desde la unidad y la generosidad.

“El partido no nos debe nada a nosotros, nosotros le debemos a esta gran institución, que más que un partido político es una disciplina de vida, de entendimiento, de amor por el prójimo, de ponernos en los zapatos del otro; este partido ha trabajado durante muchos años para poder llegar al poder y ha demostrado que en el poder sabe trabajar y dar resultados, no le echamos la culpa a nadie, aquí nos hacemos responsables de nuestro futuro y presente, siempre pegados a los ciudadanos”.

Rodrigo Monsalvo Castelán, presidente municipal de El Marqués, reconoció el trabajo de los gobiernos del PAN, pero también de las y los panistas, pues ellos son el corazón y el motor de este proyecto en todo el estado, por lo que les agradeció su presencia y su disposición de cuidar Querétaro, porque recordó que hoy lo que está en juego es la seguridad de las familias, el futuro de las y las niños.

“Eso no lo vamos a poner en juego bajo ninguna circunstancia, estamos listos para trabajar, estamos listos para cuidar Querétaro y seguir dando resultados”.