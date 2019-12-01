Ultiman a tiros a una persona en Jacona, Michoacán 

Ultiman a tiros a una persona en Jacona, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 12:12:44
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Jacona, Michoacán, a 28 de marzo 2026.- Un hombre fue ultimado de al menos cinco balazos al interior de su domicilio, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho.

Datos obtenidos por este medio de comunicación se conoció que la tarde de ayer viernes vecinos de la colonia El Bosque reportaron al 911 una persona atacada a balazos en la calle Encino.

Autoridades policíacas y paramédicos de Protección Civil Municipal se movilizaron al lugar donde al interior del inmueble marcado con el número 25 encontraron al masculino ya sin vida debido a las lesiones que presentaba en la espalda, fémur  y clavícula.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Alfredo M., V., de 34 años de edad, vecino del sitio en mención.

Los oficiales resguaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado, llegando mas tarde personal de la Unidad de Servicios Periciales quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

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