PAN denuncia rezago de 20 iniciativas en el Congreso de Michoacán y acusa selectividad en la agenda legislativa

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.– La coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Teresita Herrera Maldonado, denunció que alrededor de 20 iniciativas presentadas por su grupo parlamentario quedaron pendientes de dictaminarse, debido a la saturación de las comisiones y la falta de seguimiento en la agenda legislativa.

“Son alrededor de 20 iniciativas las que quedaron incluso pendientes de dictaminarse, a pesar de que antes de terminar este primer año legislativo hablábamos en la misma Junta de Coordinación Política que se pudiera pedir a las comisiones que las fueran desahogando”, explicó la legisladora.

Entre las propuestas que no avanzaron, mencionó la Ley de la Familia, la iniciativa para que la policía estatal utilice cámaras de video, así como proyectos enfocados a la protección de la niñez y adolescencia.

Herrera Maldonado también cuestionó la manera en que se priorizaron los temas dentro del Congreso, al señalar que los proyectos de la mayoría parlamentaria fueron los únicos que lograron salir adelante. “Definitivamente lo que a ellos les interesó, lo sacan, y eso es claro para todos”, advirtió.

La diputada concluyó que el reto de la actual legislatura es retomar las iniciativas pendientes y garantizar un trabajo plural en beneficio de los distintos sectores representados.