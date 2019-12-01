PAN denuncia ante fiscalía presuntas irregularidades por derrame en el Golfo México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 21:31:12

Ciudad de México, 30 de marzo de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México, señalando posibles responsabilidades de funcionarios de la petrolera estatal PEMEX por daño ambiental.

Acción Nacional pidió que se investigue la posible responsabilidad de funcionarios de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en relación con daños ambientales derivados del incidente.

De acuerdo con el PAN, la denuncia busca esclarecer si hubo fallas en la supervisión, mantenimiento u operación de instalaciones vinculadas al manejo de hidrocarburos.

El vocero del partido en la Cámara de Diputados, Federico Döring, afirmó que también se deben investigar posibles irregularidades en el manejo de combustibles, incluyendo lo que en México se conoce como “huachicol”, un término utilizado para describir el robo o comercio ilegal de hidrocarburos.

Los legisladores señalaron que esperan una investigación exhaustiva que permita determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones conforme a la ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la denuncia ha sido admitida formalmente, y Pemex no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos.

El derrame en el Golfo ha generado preocupación en comunidades costeras por sus posibles efectos en el medio ambiente y en actividades económicas como la pesca y el turismo.