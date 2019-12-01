PAN califica el "Plan Michoacán por la Paz" como un "Refrito Fallido" de Peña Nieto; critican nombramiento de representantes federales como "nuevos virreyes"

PAN califica el "Plan Michoacán por la Paz" como un "Refrito Fallido" de Peña Nieto; critican nombramiento de representantes federales como "nuevos virreyes"
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 14:07:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2025.— El Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán aseguró que la estrategia federal es un "refrito" del proyecto implementado durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, el cual catalogaron como "fallido".

En una rueda de prensa, Carlos Quintana, líder estatal del PAN, y la Secretaria General del partido, Ángeles Toro, señalaron que la iniciativa llega demasiado tarde para prevenir hechos de inseguridad como el homicidio de Carlos Manzo, edil de Uruapan y Bernardo Bravo, líder limonero.

Entre las principales críticas del albiazul, está que se tiene contemplado el nombramiento de representantes federales en municipios de alta incidencia delictiva, hecho que compararon al de la asignación de Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, en el año 2014.

El PAN exigió que, en lugar de replicar estrategias pasadas, se implementen acciones efectivas que atiendan las demandas de las comunidades y familiares afectados por la violencia.

Fue durante la mañanera de este martes que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la estrategia que se implementará en Michoacán, proyecto denominado "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Congreso de Michoacán recibe propuesta para designación en presidencia municipal de Uruapan
De los detenidos en protestas en el Centro Histórico de Morelia, solo dos permanecen ante Juez de Control
Comentarios