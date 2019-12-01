PAN acusa fallas en el Plan B de Morena y señala mala redacción en la iniciativa

Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- El coordinador de senadores del Grupo Parlamentario del PAN criticó duramente la propuesta de reforma al artículo 115 constitucional impulsada por el oficialismo, al señalar que presenta inconsistencias que, lejos de reducir el número de regidores en los ayuntamientos, podría incrementarlo.

Durante una conferencia de prensa, el legislador calificó como “torpeza” el trabajo del equipo cercano a la presidenta, al explicar que la iniciativa plantea que los municipios cuenten con una sindicatura, una presidencia municipal y entre 7 y 15 regidurías. Sin embargo, detalló que actualmente solo 56 municipios en el país tienen más de 15 regidores, mientras que 1,089 cuentan con menos de 7, lo que implicaría que en la mayoría de los casos se tendrían que añadir más integrantes a los cabildos.

El senador advirtió que, aunque el oficialismo podría intentar corregir este efecto mediante un artículo transitorio, éste también presenta deficiencias, ya que únicamente contempla su aplicación hasta la próxima elección, sin resolver el problema de fondo.

“Es una torpeza la de la gente que trabaja con la presidenta, de veras está para que los corran hoy mismo”, expresó.

A través de sus redes sociales, el coordinador del PAN reiteró sus críticas al llamado “Plan B” de Morena, al asegurar que, contrario a lo que se plantea públicamente, no reduce el número de regidores, sino que los multiplica.

“Así de mal está el Plan B de Morena: dicen que van a reducir regidores, pero en realidad los van a multiplicar. No es reforma, es torpeza. Hasta el transitorio está mal hecho. Todo lo hacen mal. Y aún así quieren que el Congreso lo apruebe sin cambiarle una coma”, publicó.