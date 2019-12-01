Pagar predial y no recibir servicios públicos de calidad no es justo: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 16:33:00

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán denunció que en Morelia el pago del impuesto predial que realizan miles de familias no se está traduciendo en mejores servicios públicos ni en mayor seguridad, pese a que la ciudadanía sí cumple con su responsabilidad.

Barragán afirmó que hoy muchas colonias y fraccionamientos siguen padeciendo baches, falta de agua, alumbrado deficiente, abandono y ausencia de resultados, mientras el Ayuntamiento continúa cobrando como si la ciudad estuviera en buenas condiciones.

“En Morelia se recauda, pero no se responde. La gente paga predial esperando mejores servicios y más seguridad, pero lo que recibe es abandono”, sentenció.

Como ejemplo, señaló el caso de Villas del Pedregal, donde se recauda un promedio de 60 millones de pesos al año, sin que ese recurso se refleje de manera visible en mejores condiciones para la unidad habitacional.

“Villas del Pedregal aporta millones, pero sigue enfrentando carencias, servicios insuficientes y una demanda legítima de mayor seguridad. El dinero entra, pero no regresa en resultados para la gente”, sostuvo.

El legislador advirtió que no puede seguir normalizándose que las familias cumplan mientras el gobierno municipal incumple.

“La ciudadanía ya está cansada de pagar por una ciudad descuidada. Si cobran, que cumplan. Porque hoy Morelia no tiene un problema de recaudación tiene un problema de abandono”, concluyó.