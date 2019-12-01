Paga el refrendo vehicular en enero y recibe descuento del 10 %

Morelia, Michoacán, 5 de enero de 2026.- Durante el mes de enero, la ciudadanía tendrá oportunidad de pagar el refrendo vehicular 2026 con el 10 por ciento de descuento, con lo que pasará de mil 256 pesos a mil 130 pesos, informó el director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán (Satmich), Salvador Juárez Álvarez.

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que las personas que paguen digitalmente o en ventanilla recibirán el descuento mencionado como estímulo a su cumplimiento y puntualidad con este trámite anual. Además, resaltó que estas operaciones han aumentado considerablemente desde el inicio de esta administración.

Cada peso que la gente paga por concepto de refrendo vehicular se traduce en obras de infraestructura, acciones palpables en toda la geografía michoacana, agregó, al destacar que la población cumple con el pago de este derecho, mientras la presente administración estatal continúa con su tarea de mejorar las condiciones de bienestar de las familias michoacanas.

El refrendo vehicular 2026 puede realizarse digitalmente a cualquier hora del día, incluso los fines de semana, a través de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, o acudir a una de las ventanillas de las oficinas de Recaudación que operan en el estado de Michoacán, señaló.

Recordó a la ciudadanía que, en el caso de la plataforma digital, las operaciones son por medio de tarjeta de crédito o débito. Si las personas optan por pagar en efectivo, es posible generar una orden en la plataforma o solicitarla en las oficinas de Recaudación, e ir a un centro de autoservicio, a una institución bancaria o a una tienda de conveniencia para realizar el pago, finalizó.