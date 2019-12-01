Pablo Varona sigue respondiendo a las solicitudes de material para vivienda en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 21:30:02

Huetamo, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- Resultado de los martes de atención ciudadana, el presidente Pablo Varona hizo entrega de mas de 500 láminas a alrededor de 50 beneficiarios de localidades y la cabecera municipal.

En su mensaje reconoció que son cientos y cientos de solicitudes de diversos materiales para la construcción y/o mejoramiento de sus hogares, y dijo también, que continuarán buscando siempre la manera de llevarles los mejores materiales a los mejores costos.

En días próximos se entregará también cemento a quienes solicitaron con anterioridad, cumpliendo así con el compromiso adquirido ante la ciudadanía.