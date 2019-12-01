Pablo Varona lleva agua a la localidad Las Carámicuas de Huetamo, Michoacán

Huetamo, Michoacán, a 29 de octubre de 2026.- La localidad de Las Carámicuas estaba padeciendo por la falta del vital líquido, incluso para las tareas mas esenciales, por ello, el ayuntamiento de Huetamo que dirige Pablo Varona Estrada inició con los trabajos de un pozo profundo para abastecer a esta población.

Se comenzaron los trabajos de perforación, en los que afortunadamente se ha tenido buenos resultados, ya que a pocos metros de profundidad se ha encontrado agua, por lo que se espera que sea un gran avance para esta localidad.

En su mensaje a los pobladores, el alcalde dijo que regresará muy pronto para entregarles esta gran obra que beneficiará a todos los vecinos de este lugar.