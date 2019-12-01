Pablo Lemus admite abusos policiales durante protesta por agua contaminada en Guadalajara

Pablo Lemus admite abusos policiales durante protesta por agua contaminada en Guadalajara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 19:49:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2026.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció irregularidades en el operativo policial desplegado durante la manifestación del pasado domingo en Guadalajara, donde ciudadanos exigieron soluciones al problema del agua contaminada. El mandatario admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, por lo que anunció una investigación para determinar las responsabilidades de los elementos involucrados.

La movilización se realizó frente a Casa Jalisco y derivó en enfrentamientos entre policías y manifestantes, con un saldo de 39 personas detenidas. Durante el operativo, los agentes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a quienes protestaban.

Tras revisar videos de los hechos, Lemus reconoció que la intervención policial presentó graves deficiencias y aseguró que los uniformados señalados por actuar con violencia ya fueron identificados. También informó que todas las personas detenidas recuperaron su libertad.

El gobernador anunció que las actuaciones de los policías serán investigadas y que buscará evitar que se repitan situaciones similares. Sus declaraciones se produjeron después de que estudiantes y ciudadanos realizaran nuevas movilizaciones para exigir la liberación de los arrestados y defender su derecho a la libre manifestación.

Más información de la categoria
"Rachel" deja siete personas sin vida y tres desaparecidos en Baja California
Detienen en Zitácuaro a presunto responsable de robo con arma y cartuchos
Tras cateo en Morelia, Michoacán: Detienen a dos hombres por delitos contra la salud y aseguran arma de fuego
Resguarda IMPA a perrito víctima de maltrato y brinda atención médica
Más información de la categoria
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán
Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado
Sheinbaum nombra a nueva embajadora de México en Perú