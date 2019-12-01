Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2026.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció irregularidades en el operativo policial desplegado durante la manifestación del pasado domingo en Guadalajara, donde ciudadanos exigieron soluciones al problema del agua contaminada. El mandatario admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, por lo que anunció una investigación para determinar las responsabilidades de los elementos involucrados.

La movilización se realizó frente a Casa Jalisco y derivó en enfrentamientos entre policías y manifestantes, con un saldo de 39 personas detenidas. Durante el operativo, los agentes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a quienes protestaban.

Tras revisar videos de los hechos, Lemus reconoció que la intervención policial presentó graves deficiencias y aseguró que los uniformados señalados por actuar con violencia ya fueron identificados. También informó que todas las personas detenidas recuperaron su libertad.

El gobernador anunció que las actuaciones de los policías serán investigadas y que buscará evitar que se repitan situaciones similares. Sus declaraciones se produjeron después de que estudiantes y ciudadanos realizaran nuevas movilizaciones para exigir la liberación de los arrestados y defender su derecho a la libre manifestación.