Pablo Gómez presenta plan general de Comisión de la Reforma Electoral

Pablo Gómez presenta plan general de Comisión de la Reforma Electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 13:46:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- Pablo Gómez Álvarez, presentó el plan general de trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual lidera por orden de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la mandataria mexicana, el funcionario federal explicó que su grupo tiene como objetivo convocar a la ciudadanía a expresarse sobre la reforma electoral.

En ese sentido, Gómez Álvarez indicó que a partir del 11 de agosto se instalará, y tomarán en cuenta, críticas, opiniones y propuestas.

“El objeto de la Comisión es realizar consultas de análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma. Las consultas se llevarán a cabo de manera amplia e incluyente a ciudadanía en general; organizaciones sociales y civiles; partidos nacionales y locales; comunidades indígenas; integrantes de centros de educación e investigación; autores y analistas sobre temas políticos; organización y centros de migrantes mexicanos en el extranjero; órganos electorales, administrativos y judiciales”, describió el extitular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF).

De igual forma, aseguró que toda la ciudadanía podrá acceder a ser consultada por la Comisión a través del portal oficial de Internet.

Además, el líder de la Comisión comentó que su equipo, llevará a cabo audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas.

“La comisión organizará debates públicos. La Comisión realizará eventos públicos en distintas ciudades del país a fin de promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano”, comentó el funcionario.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque en Morelia, Michoacán, deja un herido; se registró en el Paso Catrinas
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Tras balacera en bar de Uriangato se desató persecución y enfrentamiento armado en Yuriria
Condenan a Felipe P. por violar a sus hijastras, en Purépero
Más información de la categoria
Choque de grupos armados en Tepalcatepec moviliza a autoridades en la Tierra Caliente de Michoacán
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan; promete ser la boda deportiva más esperada en la historia
Tras balacera en bar de Uriangato se desató persecución y enfrentamiento armado en Yuriria
Natanael Cano golpea a DJ en pleno Baja Beach Fest; luego regresa al escenario y presume sus nudillos
Comentarios