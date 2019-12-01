Pablo Gómez presenta plan general de Comisión de la Reforma Electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 13:46:36

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- Pablo Gómez Álvarez, presentó el plan general de trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual lidera por orden de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la mandataria mexicana, el funcionario federal explicó que su grupo tiene como objetivo convocar a la ciudadanía a expresarse sobre la reforma electoral.

En ese sentido, Gómez Álvarez indicó que a partir del 11 de agosto se instalará, y tomarán en cuenta, críticas, opiniones y propuestas.

“El objeto de la Comisión es realizar consultas de análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma. Las consultas se llevarán a cabo de manera amplia e incluyente a ciudadanía en general; organizaciones sociales y civiles; partidos nacionales y locales; comunidades indígenas; integrantes de centros de educación e investigación; autores y analistas sobre temas políticos; organización y centros de migrantes mexicanos en el extranjero; órganos electorales, administrativos y judiciales”, describió el extitular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF).

De igual forma, aseguró que toda la ciudadanía podrá acceder a ser consultada por la Comisión a través del portal oficial de Internet.

Además, el líder de la Comisión comentó que su equipo, llevará a cabo audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas.

“La comisión organizará debates públicos. La Comisión realizará eventos públicos en distintas ciudades del país a fin de promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano”, comentó el funcionario.