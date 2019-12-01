Hallan sin vida a hombre dentro de departamento en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 00:47:51

Morelia, Mich., a 16 de agosto de 2025.- Un fuerte operativo policiaco se desplegó la tarde de este viernes en el fraccionamiento Santa Fe, al norte de la capital michoacana, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro del departamento que habitaba.

De acuerdo con los primeros reportes, el propietario del inmueble, ubicado sobre la calle Granjeno, acudió a revisar el lugar tras varios días sin tener contacto con su arrendatario. Al llegar, percibió un olor fétido proveniente del interior, por lo que de inmediato dio aviso al número de emergencias.

Al sitio arribaron agentes de la Policía Municipal junto con paramédicos, quienes ingresaron con autorización del dueño y confirmaron la presencia de un cadáver en avanzado estado de descomposición. La víctima fue identificada como Humberto P., de 54 años de edad.

El área fue asegurada por los uniformados, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas del deceso.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los estudios legales. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.