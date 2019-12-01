Morelia, Michoacán. A 25 de noviembre de 2026.- La jueza Claudia Cárdenas Villaseñor, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, concedió una quinta suspensión definitiva que detiene la convocatoria para la elección de la persona titular de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el periodo 2027-2031.

Esta nueva medida cautelar, resuelta de cara al proceso previsto para este miércoles, el cual de llevarse a cabo sería ilegal, se desprende del juicio de amparo 1684/2026 promovido por Alma Rosa Ayala Virelas, por propio derecho, en contra de actos del Consejo Universitario de la máxima casa de estudios y otras autoridades.

De acuerdo con la resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, al cumplirse los requisitos legales previstos en la Ley de Amparo, se ordenó a las autoridades responsables mantener las cosas en el estado que actualmente guardan y abstenerse de ejecutar la convocatoria publicada el pasado catorce de noviembre en la Gaceta Nicolaita, derivada de los acuerdos de la sesión extraordinaria del trece y catorce de noviembre.

Asimismo, el fallo establece expresamente que no deberá llevarse a cabo la designación de la persona titular de la Rectoría programada para el uno de diciembre de dos mil veintiséis, ni su toma de protesta prevista para el ocho de enero de dos mil veintisiete, precisando que la medida no paraliza las actividades académicas, administrativas ni los servicios ordinarios de la institución.

Este revés judicial se suma a una serie de resoluciones en el mismo sentido que han bloqueado el avance del proceso sucesorio en la Casa de Hidalgo. Apenas el día de ayer se concedió la cuarta suspensión dentro del juicio de amparo II-1687/2026-1, promovido por Sahid Eduardo Cortés Tinoco, la cual antecedió directamente a la determinación dictada a favor de Ayala Virelas.

Previamente, el Poder Judicial federal ya había otorgado otras tres medidas cautelares contra la misma convocatoria del Consejo Universitario: la correspondiente al juicio de amparo 1639/2026, interpuesto por Rolando Arredondo Hernández; la derivada del juicio III-1642/2026-2, promovido por Héctor Chávez Gutiérrez; y la concedida en el expediente VI-1637/2026-1, impulsado por Jorge Arturo Arana Sandoval.

Con esto, el proceso para renovar la Rectoría nicolaita permanece suspendido en tanto se resuelve el fondo de los juicios de garantías.