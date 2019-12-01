Ordena juez cancelar 44 licitaciones mineras en zona sagrada de Wirikuta; fueron expedidas en sexenio de Calderón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 13:47:43

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 31 de marzo 2026.- El juez del Juzgado Curto de Distrito de San Luis Potosí, Diego Galena Jiménez, concedió un amparo al pueblo wixárika, en el que se ordena dejar insubsistentes 44 títulos de concesión minera en el área natural protegida y sitio sagrado Wirikuta, las cuales fueron expedidas entre 2006 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con la sentencia del togado, se anulan esas concesiones mineras, por no haber consultado a las comunidades wixáritari (plural de wixárika) antes de expedirlas.

De igual forma, en su dictamen, el juzgador estableció que cualquier nueva concesión minera que se pretenda expedir en territorio wixárika “deberá someterse a consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada con la comunidad”.

Lo anterior, a fin de garantizar que las decisiones sobre la minería respeten sus tradiciones, rituales y modo de vida, y que la comunidad pueda participar plenamente antes de que se otorguen permisos, indicó el juez.

Asimismo, el juzgador ordenó medidas de reparación integral consistentes en la restitución, en indemnización y otras acciones, y se elaborará “una versión de la sentencia en lectura fácil, en español y en wixárika, para que toda la comunidad pueda comprenderla”.

La resolución reconoce el derecho del pueblo wixárika a proteger su territorio, su agua y su cultura frente a proyectos que puedan afectarlos, al cumplir con los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas.