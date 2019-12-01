Oportunidad histórica de transformación política y alternancia democrática: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 13 de abril del 2026.- El legislador federal Ricardo Mejía Berdeja sostuvo que el movimiento de transformación sigue avanzando en distintas regiones del país, y subrayó que Coahuila no será la excepción, “sin duda, estamos frente a un momento histórico. La sociedad coahuilense tendrá la oportunidad de abrir paso a una nueva etapa, dejando atrás décadas de prácticas políticas que lesionaron el interés del pueblo”, afirmó.



En el marco del proceso electoral para la renovación del Congreso local de Coahuila en junio próximo, Ricardo “El Tigre” Mejía aseguró que la entidad se encuentra en una coyuntura decisiva que marcará el inicio de una nueva etapa política, basada en la alternancia, la transparencia y la justicia social.



“El Tigre” Mejía resaltó que la coalición Morena-Partido del Trabajo refrenda su unidad en Coahuila al explicar que esta alianza no responde a intereses coyunturales, sino a una construcción política con bases firmes, “la unidad, es un compromiso que se construye todos los días con trabajo territorial, cercanía con la gente y convicción de cambio”, puntualizó.



El también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, enfatizó que el objetivo central es recuperar el Congreso local como un espacio al servicio de la ciudadanía; “se trata de transformar la vida pública desde el Poder Legislativo, con una agenda que atienda las verdaderas necesidades de la población, que combata la corrupción y que garantice el uso transparente de los recursos públicos a favor del pueblo”, señaló.



Asimismo, advirtió que el interés corruptor que ha dominado casi cien años en Coahuila ha intentado mantener su influencia mediante estrategias que buscan frenar el avance del movimiento transformador, que fundó Andrés Manuel López Obrador, sin éxito, “la ciudadanía cuenta hoy con mayor información y participación. La gente, es más consciente, más informada y decidida a impedir que se repitan los abusos del pasado”, expresó.



Mejía Berdeja destacó que la coalición Morena-PT ha logrado consolidar una plataforma política con identidad clara, sustentada en principios de justicia social, combate a la desigualdad y fortalecimiento institucional y, añadió, que la participación de liderazgos estatales y nacionales es clave para fortalecer este proyecto.



“El reto, es construir una mayoría legislativa que verdaderamente represente al pueblo de Coahuila, que legisle con responsabilidad y que impulse cambios estructurales. Estamos convencidos de que este 2026 marcará un punto de inflexión en la historia política del estado”, afirmó.



Finalmente, Ricardo “El Tigre” Mejía hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en el proceso electoral y a mantenerse informada a través de canales oficiales, y resaltó que, “la transformación es un esfuerzo colectivo. Coahuila tiene hoy la oportunidad de sumarse plenamente a este proyecto de nación, que lidera nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, desde la Presidencia de la República, y de consolidar un cambio verdadero con resultados tangibles para todas las personas”, concluyó.