Operativos para el regreso a clase en Querétaro iniciaron el 1 de agosto: Miguel Ángel Moreno

Querétaro, Querétaro, a 12 de agosto 2025.- Miguel Ángel Moreno Muñoz, director de Oficina de Defensa del Consumidor Zona Corregidora Josefa Ortiz, reconoció que, del 1 de agosto, que iniciaron con los operativos de revisión por el regreso a clase, a la fecha se han recibido tres quejas de las cuales una de ellas correspondió al incumplimiento al acuerdo de presentación de servicios educativos y violación a las cláusulas de solicitud del incumplimiento de cuotas y de listas escolares.

“Existen comercios que siguen obligando a los padres de familia a realizar el pago de cuotas o el condicionar la comprar de la lista de útiles escolares en la institución o en algún otro lugar que ellos decidan”.

A la fecha, enfatizó, hay tres denuncias de instituciones privadas, de las cuales una ha ameritado la suspensión de la comercialización de estos productos.

“Fue una escuela particular que se ubica por la zona del Refugio en donde cobraban cuotas obligatorias y de las otras dos quejas no se encontró ninguna irregularidad, pero por temas de investigación nos reservamos detalles de la institución que solicitó esta”.

Moreno Muñoz aclaró que en este temporada de regreso a clase, la dependencia federal realiza inspecciones en campo para verificar el cumplimiento de las normas oficiales que atribuyen a textiles (uniformes) con ciertos materiales que pueden ser comercializados ahorita en esta temporada, por lo que llamó a los padres de familia a que si se ven vulnerados en la calidad de algún producto lo denuncien pues es un derecho del consumidor es que los mismos mexicanos que tengan acceso a la calidad del producto sobre todo por lo que se paga.

“El llamado es a que el consumidor que sienta ser vulnerado que presente su denuncia o su queja sobre todo si no se quiere devolver o cambiar el producto por inconsistencia del mismo”.