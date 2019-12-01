Ooapas y SCOP fortalecen coordinación para impulsar obras hidráulicas complementarias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 14:48:56

Morelia, Michoacán; 7 de julio de 2026.- Con el fin de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria en las zonas donde recientemente se desarrollaron obras viales en Morelia, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

Durante el encuentro se revisaron los proyectos complementarios que el organismo operador propone desarrollar en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Paso Catrinas, el Distribuidor Vial Eréndira y el Distribuidor Vial Monarca.

Lo anterior, con el propósito de mejorar la conducción de aguas pluviales y sanitarias, así como reforzar la funcionalidad de estas vialidades.

Acompañado de personal técnico del Ooapas, el director Adolfo Torres Ramírez presentó las propuestas de intervención acordes a las necesidades específicas de cada obra, mientras que la SCOP dará seguimiento a las gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos, en un marco de coordinación institucional entre ambos órdenes de gobierno.

Asimismo, ambas dependencias coincidieron en la importancia de mantener acciones preventivas y de atención conjunta durante la actual temporada de lluvias.

La finalidad es mitigar riesgos y atender oportunamente cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la ciudad, además de establecer mecanismos de colaboración para futuros proyectos de infraestructura.

Estas acciones son parte de la visión del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, orientado a construir una ciudad con mejores servicios, mayor capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos y obras que generen beneficios duraderos para la población.