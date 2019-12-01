Ooapas trabaja en la mejora del sistema de drenaje en la colonia Unión de Tabiqueros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 17:09:32
Morelia, Michoacán, a 12 enero de 2026.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y los morelianos, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), a través del  área de Alcantarillado, realizó trabajos de rehabilitación sanitaria en la colonia Unión de Tabiqueros.

Las acciones consistieron en la sustitución de 6 metros de línea sanitaria de 15 pulgadas, así como el reemplazo de 5 metros de una descarga sanitaria de 6 pulgadas, sobre la avenida Río Grande, trabajos que permitirán un mejor funcionamiento del sistema y ayudarán a prevenir problemas de drenaje y afectaciones a las viviendas.

Estas labores representan un beneficio directo para la ciudadanía, ya que contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria del municipio, garantizando servicios más eficientes y seguros.

El Ooapas reitera su compromiso de seguir trabajando de manera permanente en la atención de reportes y en la mejora de los servicios, priorizando el bienestar de las familias morelianas y el cuidado de la infraestructura urbana.

