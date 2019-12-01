Localizan restos de nueve personas en fosas clandestinas en Mexicali, Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 15:37:01
Mexicali, Baja California, a 12 de enero de 2026.- Los restos de nueve personas con huellas de violencia, fueron encontrados en la colonia Miguel Alemán del Valle de Mexicali.

Durante la búsqueda que se realizó desde el pasado jueves, se localizaron tres fosas clandestinas, ubicadas en una zona cercana a San Luis Río Colorado, Sonora.

Asimismo, las autoridades indicaron que entre los restos fueron hallados casquillos de arma de fuego de grueso calibre, por lo que al parecer se tratarían de ejecuciones de grupos delictivos.

Durante las labores participaron colectivos de búsqueda, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPM), la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), binomios caninos K9 y otras corporaciones.

El colectivo "Madres Unidas y Fuertes" acompañó a la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal y la Comisión Local de Búsqueda, mientras se realizaba la jornada.

Según el reporte realizado por el colectivo "Madres Unidas y Fuertes", fueron cerca de 18 horas de excavaciones, y participaron más de 40 elementos de distintas dependencias en el operativo, que se realizó en un área acordonada, mientras recuperaban los restos óseos, de los cuales, varios de ellos tenían signos de calcinación.

 

