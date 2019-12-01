En cinco municipios de Michoacán, la SSP asegura 5 armas de fuego y detiene a 3 personas

En cinco municipios de Michoacán, la SSP asegura 5 armas de fuego y detiene a 3 personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 18:01:28
Michoacán, a 12 de enero de 2026.- Como resultado de las tareas operativas llevadas a cabo en los municipios de Buenavista, Apatzingán, Múgica, Zamora y Morelia, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a tres personas y aseguraron cinco armas de fuego en cinco operativos distintos.

Sobre el particular se informó que en una primera acción que se realizó en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, personal estatal y federal localizó una pistola calibre 38 mm., cargadores y municiones dentro de un vehículo de la marca Nissan.

Posteriormente, en la comunidad El Capire, en Buenavista, sobre un camino de terracería los elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguraron un fusil calibre 7.62X39, cargadores, 175 cartuchos útiles y equipo táctico.

Mientras que en el municipio de Múgica, las autoridades decomisaron otra arma de fuego calibre 7.62X39, un casco y ropa táctica. En otro hecho, en Zamora fueron detenidos dos hombres en posesión de una escopeta y envoltorios que contenían sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

Por último, en Morelia se detuvo a una persona a bordo de una camioneta marca Hyundai, quien llevaba consigo un arma corta y 19 municiones. Los detenidos y el armamento incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de realizar las diligencias de ley y determinar su situación jurídica.

