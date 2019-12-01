De la Fiscalía Michoacán a la élite federal: Jorge Alejandro Montiel refuerza la inteligencia cibernética de la FGR

Morelia, Mich., a 12 de enero de 2026.- La Fiscalía General de la República fortaleció su estructura estratégica con el nombramiento de Jorge Alejandro Montiel Villaseñor como nuevo titular de la Unidad de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, un perfil con amplia experiencia en inteligencia criminal, investigación y seguridad pública.

Doctor en Derecho y con más de tres décadas de servicio, Montiel Villaseñor se desempeñó hasta fechas recientes como Fiscal Especializado y titular de la Agencia de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, cargo que ocupó desde 2018, donde impulsó labores de análisis, investigación estratégica y combate a estructuras delictivas.

Su carrera incluye puestos clave en áreas de investigación criminal, sistemas penitenciarios, fiscalización anticorrupción y mandos operativos en corporaciones de Michoacán, Estado de México y Morelos, consolidándolo como un funcionario con conocimiento integral del fenómeno delictivo, tanto en campo como en análisis especializado.

El arribo de Montiel Villaseñor a la FGR es visto como un refuerzo técnico de alto nivel en una de las áreas más sensibles para el combate al crimen organizado en la era digital, donde la inteligencia cibernética y las operaciones tecnológicas son pieza clave para la procuración de justicia federal.