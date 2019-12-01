Caen 35 personas al CIMA de Querétaro por conducir bajo los efectos del alcohol 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 18:05:17

Querétaro, Querétaro, a 12 de enero de 2026.- El director de Justicia Cívica del municipio de Querétaro, César Zavala Díaz, informó que del 5 al 11 de enero, 35 personas fueron detenidas y enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA), por conducir bajo los efectos del alcohol.

Detalló que de los 35 detenidos, 29 fueron hombres y 6 mujeres, los cuales superaron los 0.20 mg de alcohol sobre litros de aire espirado en pruebas de alcoholímetro, lo que derivó que se remitieran 34 vehículos al corralón.

“Se implementó el operativo alcoholímetro en donde se realizaron 35 detenciones de personas que fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría al rebasar durante el fin de semana los niveles de alcoholemia permitidos”, dijo.

Puntualizó que del 5 al 11 de enero se realizaron mil 36 pruebas de alcoholemia, de las cuales 48 resultaron positivas y derivaron en 35 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 mg.

Recordó que el operativo de alcoholimetría tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y así proteger la vida y la integridad de las personas, motivo por el cual se realiza de forma aleatoria e intermitente en distintos puntos de la capital queretana.