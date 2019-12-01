Caen 35 personas al CIMA de Querétaro por conducir bajo los efectos del alcohol 

Caen 35 personas al CIMA de Querétaro por conducir bajo los efectos del alcohol 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 18:05:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 12 de enero de 2026.- El director de Justicia Cívica del municipio de Querétaro, César Zavala Díaz, informó que del 5 al 11 de enero, 35 personas fueron detenidas y enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA), por conducir bajo los efectos del alcohol.

Detalló que de los 35 detenidos, 29 fueron hombres y 6 mujeres, los cuales superaron los 0.20 mg de alcohol sobre litros de aire espirado en pruebas de alcoholímetro, lo que derivó que se remitieran 34 vehículos al corralón. 

“Se implementó el operativo alcoholímetro en donde se realizaron 35 detenciones de personas que fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría al rebasar durante el fin de semana los niveles de alcoholemia permitidos”, dijo.

Puntualizó que del 5 al 11 de enero se realizaron mil 36 pruebas de alcoholemia, de las cuales 48 resultaron positivas y derivaron en 35 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 mg.

Recordó que el operativo de alcoholimetría tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y así proteger la vida y la integridad de las personas, motivo por el cual se realiza de forma aleatoria e intermitente en distintos puntos de la capital queretana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En operativo Interinstitucional asegura la SSP Michoacán equipo táctico, cargadores y cartuchos ocultos en camioneta abandonada en Erongarícuaro
Desaparecen dos mujeres tras acudir a velorio de periodista asesinado en Poza Rica, Veracruz: Eran su novia y una amiga
Explosión de pirotecnia en camioneta deja 10 lesionados en la colonia Villas de los Reyes de Celaya, Guanajuato
Caen 35 personas al CIMA de Querétaro por conducir bajo los efectos del alcohol 
Más información de la categoria
Desaparecen dos mujeres tras acudir a velorio de periodista asesinado en Poza Rica, Veracruz: Eran su novia y una amiga
De la Fiscalía Michoacán a la élite federal: Jorge Alejandro Montiel refuerza la inteligencia cibernética de la FGR
Localizan restos de nueve personas en fosas clandestinas en Mexicali, Baja California
Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 
Comentarios