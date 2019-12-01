Ultiman a tiros a un hombre en su domicilio en la colonia Valle de San Pedro de Uruapan, Michoacán 

Ultiman a tiros a un hombre en su domicilio en la colonia Valle de San Pedro de Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 17:20:43
Uruapan, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio en la colonia Valle de San Pedro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior de un domicilio del referido asentamiento, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

