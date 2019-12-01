Líder del PRD exige ampliar investigación del caso Manzo: "Desde el inicio señalamos al círculo cercano"

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2025.– Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, exigió que las investigaciones sobre el homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo, se amplíen de manera urgente para identificar y procesar a quienes participaron en la planeación del crimen.

"Falta profundizar en las líneas de investigación que apuntan a la traición interna y a quienes orquestaron el asesinato, y no solo enfocarse en los ejecutores materiales", declaró el dirigente perredista, haciendo un llamado a las autoridades competentes para que no descarten ninguna vía.

El líder del PRD señaló la necesidad de ir más allá de los resultados preliminares para asegurar que se llegue hasta la última instancia que ordenó la privación de la vida del edil, garantizando así justicia plena y no solo acciones superficiales.

"Yo creo que con lo que hoy ha ido avanzando la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Protección Ciudadana, me parece que ya deben de tener una noción general de cuál es el origen del asesinato de Carlos Manzo. Y lo ha expresado el propio secretario, ya señaló nombres, dio nombres, sobrenombres, señaló incluso ya a un grupo delincuencial que fueron los que le quitaron la vida al presidente Carlos Manzo; habrá que ver quién dio la instrucción", apuntó el también diputado local del PRD-M.

Cuestionado sobre si los diputados de Uruapan Carlos Alejandro Bautista Tafolla y Conrado Paz Torres son investigados por el caso del edil, el líder estatal del Sol Azteca apuntó que Conrado no forma parte de las indagatorias.