Explosión de pirotecnia en camioneta deja 10 lesionados en la colonia Villas de los Reyes de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 19:13:17

Celaya, Guanajuato, a 12 de enero de 2026.- Al menos 10 personas resultaron lesionadas, entre ellas menores de edad, tras la explosión de pirotecnia que era transportada en una camioneta en la colonia Villas de los Reyes, la tarde de este lunes.

El incidente ocurrió sobre la avenida 2 de Abril, esquina con Palmas, donde cuerpos de emergencia localizaron a un grupo de personas heridas a un costado de una camioneta Ford Ranger color blanco, presuntamente utilizada para el traslado del material explosivo.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Guardia Nacional, Policía Municipal, Tránsito y Policía Vial, quienes brindaron atención inmediata a las víctimas. De acuerdo con el reporte preliminar, tres personas fueron trasladadas al Hospital General en código amarillo, mientras que siete más presentaron lesiones leves y fueron valoradas en el sitio.

El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, confirmó el saldo del accidente y explicó que se trató de un hecho relacionado directamente con pirotecnia.

“Tenemos 10 personas lesionadas; afortunadamente siete están en código verde y tres en código amarillo, quienes ya fueron trasladados al Hospital General. Entre los afectados hay personas menores de edad”, declaró.

El funcionario detalló que en el lugar se localizaron restos e indicios claros de pirotecnia, lo que permitió descartar otro tipo de explosivo.

“Lo que quedó confirmado es que se trató de pirotecnia. Encontramos varas tiradas en el lugar, lo que indica que el material se encendió mientras era transportado dentro de la caja de la camioneta”, señaló.

Sobre la movilización de los cuerpos de auxilio, Ocampo Mendoza informó que se activó un importante despliegue preventivo.

“Se desplazaron cuatro ambulancias y siete unidades de Protección Civil, luego del reporte recibido a través del 911, ya que se nos alertó de varias personas lesionadas y nos preparamos para una mayor capacidad de respuesta”, indicó.

El director reconoció que este tipo de hechos no son aislados y recordó que se han presentado accidentes similares en otras comunidades, derivados del manejo inadecuado de pirotecnia.

“Es una situación muy parecida a la que ya se ha presentado anteriormente. El transporte de pirotecnia en vehículos particulares es sumamente riesgoso, ya que el encendido puede generarse durante el trayecto”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de prácticas, subrayando que el riesgo no solo es para quienes la transportan, sino para la población en general.

“No solo se exponen quienes van en el vehículo, sino también las personas que están alrededor. Hoy, afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, pero sí lesionados. Vamos a reforzar la revisión y el control del manejo de pirotecnia, porque estas desgracias se pueden prevenir”, concluyó.