Protesta por desaparecidos en Buenavista termina en hallazgo de 6 cuerpos y desata bloqueos e incendios en Tierra Caliente de Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 15:30:25

Buenavista, Mich., a 12 de enero de 2026.- Lo que comenzó como una protesta desesperada de familias en busca de sus seres queridos terminó por destapar una de las jornadas más violentas y estremecedoras del año en la región de Tierra Caliente, marcada por desapariciones, un hallazgo macabro y una ola de bloqueos e incendios carreteros.

La mañana de este lunes , familiares de personas desaparecidas de la comunidad La Ruana y el municipio de Buenavista se manifestaron a las afueras de la Unidad Deportiva, exigiendo al gobierno estatal y federal la presentación con vida de sus parientes, quienes —aseguraron— fueron privados de la libertad horas antes sin que hasta ese momento se tuviera noticia alguna de su paradero.

Entre gritos, pancartas y lágrimas, los manifestantes denunciaron que varios de los desaparecidos serían jornaleros y jóvenes del municipio, y acusaron que algunos habrían sido levantados por policías y posteriormente trasladados a Tepalcatepec, zona donde —afirman— operan grupos criminales que mantienen a decenas de personas secuestradas.

El temor de las familias se convirtió en tragedia horas después.

Seis cuerpos localizados en Apatzingán

Casi al mismo tiempo, autoridades confirmaron el hallazgo de seis cuerpos sin vida en la localidad de El Guayabo, municipio de Apatzingán, los cuales, de manera preliminar, corresponderían a las personas reportadas como desaparecidas en Buenavista.

El hallazgo provocó indignación inmediata y detonó una serie de señalamientos directos, así como una reacción social violenta en distintos puntos de la región.

Señalamientos de masacre y acusaciones graves

A través de denuncias difundidas públicamente, se acusó a personal militar del grupo élite conocido como “Los Murciélagos” y al líder criminal “El Abuelo Farías”, de haber levantado, torturado y ejecutado a jornaleros inocentes de la tenencia de La Ruana.

Según estos señalamientos, las víctimas habrían sido sometidas a tortura extrema antes de ser asesinadas, y posteriormente sus cuerpos trasladados y abandonados en Apatzingán con la intención de desviar la atención y culpar a otros grupos criminales.

Bloqueos, quema de vehículos y caos carretero

Tras confirmarse el hallazgo, la región entró en un escenario de caos y tensión. Habitantes realizaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos puntos estratégicos:

Pinzándaro, a la altura del balneario, con camiones atravesados

Crucero de Catalinas, donde además se incendiaron vehículos

Colonias de Cenobio Moreno, completamente bloqueadas

Puente de Santa Ana, cerrado al tránsito

Las columnas de humo, el cierre de vialidades y el miedo se extendieron rápidamente, mientras comunidades enteras quedaban incomunicadas.