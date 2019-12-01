Ooapas refuerza acciones preventivas con limpieza del dren Gertrudis Sánchez

Ooapas refuerza acciones preventivas con limpieza del dren Gertrudis Sánchez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:15:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 08 de julio del 2026.- Con trabajos de limpieza y desazolve en el dren Gertrudis Sánchez, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) continúa fortaleciendo el Programa de Prevención de Inundaciones 2026, impulsado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el objetivo de mejorar el flujo del agua y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

El director de la paramunicipal, Adolfo Torres Ramírez, señaló que la prevención es la mejor herramienta para proteger a la población, por lo que el organismo mantiene acciones permanentes en los puntos de mayor atención.

 Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública y en los cuerpos de agua, ya que estos residuos representan una de las principales causas de taponamientos.

Estas labores forman parte de la estrategia permanente de mantenimiento que se realiza en ríos, drenes y canales del municipio para retirar azolve, maleza y residuos sólidos que pueden obstruir la infraestructura hidráulica y provocar encharcamientos o inundaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpean a dos jóvenes en Tarímbaro, Michoacán; uno falleció y el otro está grave 
Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran motocicletas, estupefacientes, autopartes y aditamentos de armamento
Detienen en Tingambato, Michoacán a 2 mujeres con orden de aprehensión por presunto homicidio
Capturan y vinculan a proceso a presunto responsable de ataque e incendio en billar de Salamanca
Más información de la categoria
Sheinbaum asegura que ampliará las relaciones con Suiza, tras visita de Guy Parmelin
Representantes de PRI y Morena advierten que partidos analizan no sentarse a mesas de trabajo con consejera presidenta del IEM
¡Aprender y divertirse! Michoacán abre más de 4 mil espacios para sus cursos de verano 2026
SRE reserva por 5 años indagatorias ligadas a presuntos nexos de Rocha Moya con el crimen organizado
Comentarios