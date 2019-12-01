Ooapas refuerza acciones preventivas con limpieza del dren Gertrudis Sánchez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 14:15:12

Morelia, Michoacán, 08 de julio del 2026.- Con trabajos de limpieza y desazolve en el dren Gertrudis Sánchez, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) continúa fortaleciendo el Programa de Prevención de Inundaciones 2026, impulsado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el objetivo de mejorar el flujo del agua y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

El director de la paramunicipal, Adolfo Torres Ramírez, señaló que la prevención es la mejor herramienta para proteger a la población, por lo que el organismo mantiene acciones permanentes en los puntos de mayor atención.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en la vía pública y en los cuerpos de agua, ya que estos residuos representan una de las principales causas de taponamientos.

Estas labores forman parte de la estrategia permanente de mantenimiento que se realiza en ríos, drenes y canales del municipio para retirar azolve, maleza y residuos sólidos que pueden obstruir la infraestructura hidráulica y provocar encharcamientos o inundaciones.