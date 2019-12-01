Ooapas realiza conexión de transformadores y mantenimiento en la planta potabilizadora La Mintzita

Ooapas realiza conexión de transformadores y mantenimiento en la planta potabilizadora La Mintzita
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 13:42:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a la ciudadanía que, como parte de las acciones de modernización del cárcamo de La Mintzita, este lunes se lleva a cabo la conexión de transformadores eléctricos, lo que requiere la suspensión temporal de la producción de agua en la planta potabilizadora durante un lapso aproximado de ocho horas.

Durante este periodo, además de realizar la conexión eléctrica, se aprovechará para ejecutar trabajos de limpieza y mantenimiento integral en las instalaciones de la planta, con el propósito de garantizar un servicio más eficiente y de mejor calidad para las y los morelianos.

El Ooapas solicita la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante estas labores necesarias, las cuales forman parte del compromiso institucional por mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Una vez concluidos los trabajos, la producción de agua será restablecida de manera normal y se regularizará gradualmente el suministro en las colonias que dependen de esta planta.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Continúan indagatorias sobre asesinato de sindico de Penjamillo, Michoacán: Torres Piña
Por el homicidio de servidor público de Penjamillo, Michoacán inician Carpeta de Investigación 
Aseguran armamento, inmuebles, autos y miles de pesos en efectivo a célula criminal en Veracruz
En intento de asalto en Morelia, a Michoacán lesionan con arma de fuego a un joven
Más información de la categoria
Cae en EEUU Víctor Álvarez Puga, señalado por el desvío de 3 mil mdp en México
Detienen a presunto implicado en multihomicidio de 7 jóvenes, ocurrido en San Bartolo de Berrios, Guanajuato
Caen dos mujeres por sustracción de bebé en hospital de Durango
Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
Comentarios