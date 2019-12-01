Ooapas realiza conexión de transformadores y mantenimiento en la planta potabilizadora La Mintzita

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a la ciudadanía que, como parte de las acciones de modernización del cárcamo de La Mintzita, este lunes se lleva a cabo la conexión de transformadores eléctricos, lo que requiere la suspensión temporal de la producción de agua en la planta potabilizadora durante un lapso aproximado de ocho horas.

Durante este periodo, además de realizar la conexión eléctrica, se aprovechará para ejecutar trabajos de limpieza y mantenimiento integral en las instalaciones de la planta, con el propósito de garantizar un servicio más eficiente y de mejor calidad para las y los morelianos.

El Ooapas solicita la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante estas labores necesarias, las cuales forman parte del compromiso institucional por mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Una vez concluidos los trabajos, la producción de agua será restablecida de manera normal y se regularizará gradualmente el suministro en las colonias que dependen de esta planta.