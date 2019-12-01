Ooapas ofrece 80% de descuento en multas y recargos durante el Buen Fin 2026

Morelia, Michoacán; 02 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias morelianas y brindar mayores oportunidades para ponerse al corriente en sus pagos, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) puso en marcha el Programa Buen Fin 2026, que estará vigente del 1 al 30 de noviembre.

Como parte de las acciones implementadas por el Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para apoyar la economía de las familias morelianas, a través de esta campaña, las y los usuarios podrán obtener un 80 por ciento de descuento en multas y recargos, beneficio que aplica para los servicios domésticos, comerciales e industriales. Además, se ofrecerán facilidades de pago a meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó la importancia de acercar alternativas que permitan a la ciudadanía regularizar sus cuentas, al tiempo que se fortalece la responsabilidad compartida en el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Como antecedente, durante el Buen Fin 2025 se realizaron 4 mil 194 transacciones, resultados que reflejan la respuesta de las y los usuarios ante este tipo de incentivos. Con esta edición, el organismo busca ampliar las oportunidades de regularización, fortalecer la recuperación de cartera vencida y generar mayores recursos para continuar mejorando los servicios que se brindan a las y los morelianos.

El Gobierno de Morelia, a través del Ooapas invita a la ciudadanía a aprovechar este beneficio durante noviembre y contribuir al fortalecimiento de los servicios hidráulicos del municipio.