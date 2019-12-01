Ooapas mantiene operativo permanente tras intensa lluvia registrada en el poniente de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 18:48:03

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026.- La intensa lluvia registrada la tarde de este viernes en la zona poniente de Morelia activó de manera inmediata el protocolo de atención del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), con el propósito de atender los encharcamientos registrados y reducir los niveles de agua en los puntos con mayores afectaciones.

Como parte de este operativo, todos los cárcamos de bombeo del organismo se encuentran operando de manera permanente para acelerar el desalojo del agua acumulada.

Actualmente, el Río Grande registra un nivel del 85%; el Río Chiquito, 50%; el dren Itzícuaros se encuentra al 100% de su capacidad con bombeo permanente y un incremento de mil litros por segundo en su operación; el dren Barajas registra un 90% con bombeo permanente; Mora Tovar, 95% también con bombeo permanente; y el dren Carlos Salazar, 85% con operación continua.

Paralelamente, las brigadas operativas del organismo realizan labores de limpieza y retiro de residuos en rejillas, alcantarillas y demás infraestructura pluvial y sanitaria, permitiendo que el agua fluya con mayor rapidez y reduciendo el riesgo de nuevos encharcamientos.

En coordinación con diversas áreas del Gobierno de Morelia, el Ooapas mantiene recorridos permanentes para atender las zonas afectadas por las precipitaciones, sumando esfuerzos para brindar una respuesta oportuna a la ciudadanía y restablecer las condiciones de movilidad y seguridad.

El Organismo reitera el llamado a la población a evitar arrojar basura en la vía pública, ya que los residuos provocan obstrucciones en la infraestructura hidráulica e incrementan el riesgo de encharcamientos durante la temporada de lluvias.