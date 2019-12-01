Ooapas instala mesa de trabajo con vecinos  para atender necesidades de agua en la zona oriente de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 14:25:09

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2026.- Con el compromiso de escuchar, entender y atender las necesidades de la ciudadanía, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una mesa de trabajo con representantes vecinales de las colonias Unión, Nueva Unión, Ilustres Novo Hispanos, Nuevo Amanecer y Vicente Lombardo Toledano, a fin de construir soluciones conjuntas para mejorar el suministro de agua potable.

Durante el encuentro, se escucharon las inquietudes de las y los vecinos, se establecieron acuerdos orientados a brindar atención inmediata a las necesidades de abastecimiento.

Como parte de estos compromisos, el Ooapas realizará una calendarización para el suministro de agua mediante pipas, con el propósito de apoyar a las familias de estas colonias, mientras avanzan las acciones para mejorar el servicio.

Asimismo, se informó que actualmente se ejecutan obras en esta zona de la ciudad que contribuirán a mejorar el suministro de agua potable, como parte de los esfuerzos para atender las necesidades de la población y avanzar hacia una solución de fondo.

El director del Ooapas destacó la importancia de mantener una comunicación directa con las y los ciudadanos, dar seguimiento a sus planteamientos y trabajar de manera coordinada para encontrar alternativas que respondan a las necesidades de cada comunidad.

Como resultado de este acercamiento, la mesa de trabajo quedó instalada de manera permanente, con el objetivo de mantener un canal abierto de atención, dar seguimiento a los compromisos establecidos y fortalecer el trabajo conjunto entre el organismo y las representaciones vecinales.

Con estas acciones, el Organismo refrenda su compromiso de mantener una atención cercana a la ciudadanía y trabajar de manera coordinada para mejorar los servicios de agua potable en Morelia, bajo la visión del Gobierno de Morelia que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar.