Ooapas da seguimiento integral a trabajos con retiro de escombro en distintos puntos de Morelia

Ooapas da seguimiento integral a trabajos con retiro de escombro en distintos puntos de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 11:35:28
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Morelia, Michoacán 20 de julio del 2026.- Como parte del trabajo permanente que realiza el Gobierno de Morelia para fortalecer la infraestructura hidráulica de la ciudad, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), continúa con acciones complementarias de rehabilitación en las vialidades donde previamente se llevaron a cabo reparaciones de fugas, cambios de tomas domiciliarias y sustituciones de líneas de drenaje.

Además de atender las necesidades de agua potable y saneamiento, el organismo da seguimiento a cada intervención con labores de retiro de escombro y limpieza, contribuyendo a que las calles recuperen sus condiciones una vez concluidos los trabajos.

Como parte de estas acciones, personal del organismo realizó el retiro de escombro en las calles Amado Nervo, 20 de noviembre y Revolución, todos en la colonia Centro, derivados de trabajos de cambio de tomas domiciliarias y reparación de fugas. Asimismo, se atendió el punto ubicado en General Francisco J. Múgica, en la colonia Chapultepec Oriente, donde previamente se llevó a cabo la sustitución de una línea de drenaje.

El Organismo reconoce que este tipo de maniobras puede generar molestias temporales para quienes transitan o habitan en las zonas intervenidas; sin embargo, se trata de acciones indispensables para mejorar la infraestructura hidráulica de Morelia y brindar un servicio más eficiente y confiable. Por ello, agradece la comprensión y el respaldo de la ciudadanía durante el desarrollo de estas obras.

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