Morelia, Michoacán, 25 de noviembre 2026.- El diputado por Movimiento ciudadano, Toño Carreño Sosa, presentó una iniciativa en materia de Accesibilidad Sensorial, Neurodivergencia y Condición del Espectro Autista con Hipoacusia, dada la necesidad de reconocer una realidad que la legislación vigente no atiende suficientemente.

El legislador explicó que muchas personas pueden entrar a una plaza, escuela, hospital o en general a celebraciones, pero deben abandonarlas debido al ruido, las detonaciones, las luces o la saturación de estímulos, ya que se convierten en sitios hostiles para ellos.

“Pensemos en una niña o un niño con autismo e hipersensibilidad auditiva. Mientras para algunos el sonido de los cohetes representa alegría y tradición, para ellos puede significar dolor, angustia o una crisis sensorial”.



La iniciativa pretende incorporar la accesibilidad sensorial a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Michoacán, considerando tres dimensiones fundamentales: la acústica, la lumínica y la ambiental.



Lo anterior, agregó Toño Carreño, significa establecer medidas para prevenir o reducir ruidos excesivos, detonaciones imprevistas, luces estroboscópicas, aglomeraciones y otros estímulos que pueden convertirse en barreras para las personas neurodivergentes.

Además, que los eventos masivos y las actividades que impliquen un impacto sonoro, particularmente el uso de pirotecnia, estén sujetos a una evaluación de impacto sensorial previa, fundada y motivada.

Lo anterior, aclaró el legislador, de ninguna forma pretende cancelar las fiestas patronales, ni prohibir nuestras tradiciones, ni eliminar las celebraciones comunitarias. Se busca que sean realizadas con responsabilidad, anticipación y respeto.



Ello, dijo Toño Carreño, se puede lograr al avisar oportunamente, establecer espacios de regulación sensorial, informar sobre los momentos de mayor intensidad sonora, considerar los riesgos y adoptar medidas preventivas, sin destruir las tradiciones; demuestra que nuestra sociedad puede celebrar sin excluir.



La iniciativa también establece obligaciones para las autoridades estatales y municipales, impulsa protocolos de atención a crisis sensoriales, contempla ajustes razonables para cada persona y fortalece la protección de los datos personales de quienes integran los registros municipales.



Asimismo, reconoce expresamente la condición del espectro autista y otras neurodivergencias en la legislación estatal, evitando que una clasificación limitada termine convirtiéndose en una barrera para ejercer derechos.



Finalmente, Toño Carreño indicó que se trata de garantizar derechos; “en Movimiento Ciudadano creemos que una sociedad incluyente se construye escuchando, reconociendo las diferencias y convirtiendo esas necesidades en soluciones públicas. Que ninguna niña, ningún niño ni ninguna persona tenga que elegir entre proteger su salud o disfrutar de los espacios que también le pertenecen”.