ONG condena detención del periodista Rafael León Segoviano en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 09:03:03
Ciudad de México, a 26 de diciembre 2025.- La organización civil Artículo 19, condenó la detención del periodista mexicano Rafael León Segoviano, ocurrida el pasado 24 de diciembre en Veracruz.

A través de  un comunicado, la oficina de Artículo 19 México y Centroamérica informó que documentó la detención del trabajador de la comunicación y al mismo tiempo “condenó enérgicamente la criminalización que enfrenta por su labor como periodista”.

Lafita León, fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaria de la Defensa Nacional y posteriormente imputado por la Fiscalía General del estado de Veracruz como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

Además, la ONG explicó que León Segovia se encuentra en “prisión preventiva en lo que se define su situación jurídica” mediante una audiencia, la cual se llevaría a cabo el 30 de diciembre. 

“Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, apuntó Artículo 19.

En ese sentido, exigió a las autoridades de dicha entidad “erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier periodista a la libertad de expresión”, de igual forma, exhortó a la Fiscalía de Veracruz “a actuar con imparcialidad e independencia”, y llamó Poder Judicial para que garantice los derechos del imputado y a sostener el debido proceso.  

