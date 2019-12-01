Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre 2026.- El presidente de la Asociación Nacional de Ex Alumnos Nicolaitas, Olivio López Mújica, hizo un enérgico llamado a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las instancias del Gobierno Federal para que se abstengan de intervenir en la controversia por la sucesión rectoral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y respeten el Estado de derecho.

El dirigente sostuvo que la solución de los problemas de la máxima casa de estudios de Michoacán corresponde a los propios michoacanos, mediante las disposiciones legales y los mecanismos institucionales establecidos por las autoridades competentes, por lo que cuestionó los pronunciamientos de respaldo a las autoridades universitarias sin considerar, dijo, los antecedentes y las actuaciones que han generado el actual conflicto universitario.

López Mújica fue enfático al señalar que no se puede defender a una autoridad universitaria que, desde su perspectiva, ha violentado en distintas ocasiones la normativa institucional y ha recurrido al argumento de la autonomía para justificar decisiones que, afirma, contravienen el marco legal.

Advirtió que la autonomía universitaria no representa una facultad para actuar al margen de la ley, desconocer derechos de representación o incumplir resoluciones de las autoridades judiciales. Por ello, pidió a la ANUIES y a la SEP mantener una posición institucional basada en el respeto irrestricto al Estado de derecho y no en respaldos que puedan interpretarse como una intervención en la vida interna de la Universidad Michoacana.

Como ejemplo de las contradicciones que observa en la administración universitaria, recordó que la Asociación Nacional de Ex Alumnos Nicolaitas tiene derecho a contar con representación en el Consejo Universitario; sin embargo, denunció que en distintas ocasiones se ha bloqueado su participación, pese a que se trata de un espacio que le corresponde conforme a la normativa universitaria.

Asimismo, se refirió al conflicto de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde, aseguró, las autoridades judiciales han dado la razón al director de esa dependencia. Cuestionó que, pese a las determinaciones jurisdiccionales, la autoridad universitaria se haya negado a cumplir las disposiciones judiciales correspondientes, situación que, sostuvo, contradice el discurso de respeto a la autonomía y a la legalidad que ahora se pretende defender.

El presidente de la Asociación también recordó a la ANUIES que la actual controversia por la sucesión rectoral no puede atribuirse únicamente a factores externos, pues, desde su perspectiva, fue la propia autoridad universitaria quien inicialmente violentó las reglas del proceso al no cumplir en tiempo y forma con las disposiciones reglamentarias y alterar el procedimiento establecido, al dar a conocer determinaciones relacionadas con la sucesión en un día inhábil.

Consideró que resulta indispensable revisar estos antecedentes antes de emitir posicionamientos de respaldo, pues la defensa de la autonomía universitaria debe ser congruente y aplicarse a todas las expresiones y sectores de la comunidad nicolaita, no solamente a quienes encabezan la administración en turno.

Olivio López reiteró que la Asociación Nacional de Ex Alumnos Nicolaitas no está en contra de la autonomía universitaria; por el contrario, defiende su ejercicio responsable, dentro del marco constitucional y legal. Lo que rechaza, puntualizó, es que ese principio se utilice como argumento para evadir responsabilidades, desconocer derechos o dejar de cumplir resoluciones judiciales.

Finalmente, exigió a la ANUIES, a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades federales respetar la soberanía interna de las decisiones que corresponden a Michoacán y permitir que la sucesión de la Universidad Michoacana se resuelva conforme a las disposiciones establecidas por el Poder Legislativo estatal y dentro del marco de la legalidad.

La Universidad Michoacana no necesita intervenciones externas ni defensas selectivas; necesita respeto a la ley, cumplimiento de las resoluciones judiciales y garantías para que su comunidad resuelva sus diferencias institucionales. El Estado de derecho debe estar por encima de cualquier interés particular.