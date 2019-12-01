Ofrecerán más de 1,200 vacantes en la Feria de Empleo para Grupos Vulnerables

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 14:39:56

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Con una oferta de mil 260 vacantes formales en seis municipios, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció la realización de la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas.

La jornada, impulsada a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Michoacán en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS), reunirá de manera simultánea a 138 empresas participantes como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Este espacio de vinculación laboral está dirigido prioritariamente a adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, mujeres, personas afrodescendientes y preliberadas, con el propósito de garantizar oportunidades de trabajo formal e inclusivo en la entidad.

Aunque la feria brinda atención prioritaria a personas pertenecientes a dichos grupos, la convocatoria está abierta a toda la población mayor de 18 años interesada en vincularse directamente con empresas y acceder a oportunidades de trabajo formal.

En Morelia, la feria se realizará en las canchas de tenis del Estadio Venustiano Carranza; en Uruapan, en la plaza La Ranita; y en Zamora y La Piedad, en las plazas principales de ambos municipios. En Zitácuaro, la atención se brindará en la calle Melchor Ocampo sin número, colonia Centro; mientras que en Lázaro Cárdenas tendrá lugar en el Salón Ejidal del Ejido Melchor Ocampo.

Las vacantes cuentan con las prestaciones establecidas por ley y forman parte de una estrategia que busca ampliar la inclusión laboral y acercar oportunidades de empleo a las distintas regiones del estado. Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 443 106 9559.