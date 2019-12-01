Oficialía Mayor optimiza más de 341 mdp en bienes al servicio de las familias en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 5 de enero del 2025.- La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro concretó en 2025 una estrategia de optimización patrimonial que no solo libera al Estado de la carga administrativa de bienes sin uso, sino que los pone directamente al servicio de la ciudadanía.

Esta estrategia enfocada en la donación a título gratuito ha logrado incrementar el patrimonio de 17 municipios y 33 dependencias por un valor de más de 341 millones de pesos. La Oficial Mayor, Linda Luna Rangel, enfatizó que la clave de esta acción es transformar bienes inactivos en herramientas de servicio público.

A través de la Dirección de Control Patrimonial, la Oficialía Mayor ha materializado la donación de seis mil 765 muebles que ahora equipan oficinas, espacios de atención ciudadana y áreas de servicio. Asimismo, la reasignación de 548 vehículos que permiten mejorar las labores de seguridad, traslado de personal operativo, y atención en comunidades, fortaleciendo la movilidad de servicios en todo el estado.

El Poder Ejecutivo deja de administrar y generar gastos de mantenimiento sobre bienes que ya no se estaban utilizando, permitiendo una gestión más ligera y enfocada en los nuevos requerimientos internos del gobierno estatal.

Con estas acciones, la Oficialía Mayor reafirma su compromiso de ejecutar el Plan Estatal de Desarrollo, demostrando que la eficiencia administrativa es la base para lograr un servicio público de mayor calidad en beneficio de las familias de Querétaro.