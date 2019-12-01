Oficialía Mayor implementará estrategia de movilidad laboral ante obras del Tren México-Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio 2026.- Para coadyuvar a la movilidad de la Zona Metropolitana, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro implementará a partir del lunes 13 de julio, una estrategia interna orientada a reducir el flujo vehicular en el Centro Histórico y vialidades conurbadas al Boulevard Bernardo Quintana, ante el inicio de las obras federales del Tren México–Querétaro, informó Linda Luna Rangel, titular de Oficialía Mayor.

Detalló que esta iniciativa de corresponsabilidad social involucra a 4 mil 770 colaboradores y colaboradoras de la administración pública centralizada y organismos desconcentrados.

“El objetivo principal es mitigar el tránsito vial en las horas pico, sin descuidar en ningún momento el servicio y la atención a las y los queretanos”.

Señaló que, para lograrlo, y priorizando siempre que los trámites y servicios sigan operando con absoluta normalidad, cada una de las dependencias estatales diseñará y ejecutará un plan interno adaptado a la naturaleza de sus funciones y operatividad diaria.

Entre las acciones generales que los organismos implementarán de manera interna se encuentran:

“Se habilitar oficinas como Oficialía de Partes en sedes alternas para la recepción de documentos, así como para actividades laborales de su personal, que permitan mitigar el tránsito vial sobre Bernardo Quintana y avenidas conurbadas”.

Además, detalló se van a escalonar horarios de llegada y salida de su personal, a fin de disminuir el tráfico vial en las horas pico; se van a establecer minutos de tolerancia para el ingreso de su personal.; las áreas en las cuales su dinámica laboral lo permita, privilegiar el trabajo a distancia de aquel personal que, por la ubicación de su domicilio, se pueda ver afectado en su traslado a su centro de trabajo y se va a considerar como alternativa, dividir a su personal para el disfrute de su periodo vacacional.

“El Gobierno del Estado de Querétaro reitera que el servicio a la ciudadanía es la máxima prioridad. Con estas medidas operativas internas, la administración pública centralizada no solo asegura la continuidad eficiente de sus funciones, sino que se suma solidariamente a las acciones que faciliten el desarrollo de los proyectos de infraestructura que beneficiarán al estado, cuidando los tiempos de traslado de todas y todos los ciudadanos”.