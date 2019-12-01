Oficialía Mayor entrega equipamiento en Arroyo Seco y Pinal de Amoles

Arroyo Seco, Querétaro, 20 de enero del 2026.- La Oficial Mayor del Estado, Linda Luna Rangel, concluyó su gira de trabajo por la Sierra Gorda queretana, durante el segundo día visitó el municipio de Arroyo Seco, donde formalizó la entrega de patrullas y transporte escolar, sumando herramientas clave para que los gobiernos locales brinden servicios de mayor calidad.

Dicha entrega representa una inversión de 4.7 millones de pesos y permitirá que el personal municipal pueda pasar más tiempo en las calles y comunidades, atendiendo directamente a las familias. En lo que va de la presente administración estatal encabezada por el gobernador, Mauricio Kuri González, se ha destinado más de 13 millones de pesos para fortalecer el patrimonio de esta demarcación.

En el municipio de Pinal de Amoles, durante 2024 y 2025, se entregó mobiliario, vehículos y camionetas, con una inversión de 7.1 millones de pesos. Al sumar los esfuerzos del periodo 2021-2025, Pinal de Amoles ha recibido más de 18.5 millones de pesos en equipamiento y transporte.

“La Sierra no es el final de Querétaro, es nuestro origen y nuestra prioridad. Como dice el gobernador, Mauricio Kuri, administrar bien es una forma de querer a Querétaro. Las patrullas, el transporte escolar y el equipamiento de las oficinas, son para que, cuando ustedes necesiten un servicio, el equipo llegue a tiempo y con la dignidad que merecen. La gira termina hoy, pero nuestro trabajo y presencia serán permanentes para llevar a la Sierra Gorda al siguiente nivel”, destacó.

Con la entrega de estas herramientas en Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, Oficialía Mayor suma el destino de más de 70.7 millones a estos o cuatro municipios, reafirmando año con año, trabajar de manera coordinada para asegurar que el progreso llegue a cada rincón de la Sierra Gorda.