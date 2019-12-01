"Ocurrencia" propuesta de Morena de desaparecer la Secretaría de Trabajo de Querétaro: Liliana San Martín

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:05:42

Querétaro, Querétaro, 14 de enero del 2026.- La titular de la Secretaría del Trabajo en Querétaro, Liliana San Martín Castillo, calificó como una “ocurrencia” la propuesta presentada por los diputados de Morena, Sinuhé Piedra Gil y Ulises Gómez de la Rosa, para desaparecer la Secretaría del Trabajo en Querétaro, bajo el argumento de que ha perdido atribuciones tras las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Consideró que la iniciativa parte de una idea equivocada sobre las competencias de la autoridad laboral, particularmente en materia de inspección y política pública, al subrayar que existe una delimitación clara entre las funciones de la autoridad federal y las que corresponden a las entidades federativas.

“A mí me parece que primero, quien esté motivando la propuesta tiene una idea muy equivocada acerca de las atribuciones y, de manera particular, de lo que corresponde al área de inspección”.

Destacó que. en el contexto del nuevo modelo de justicia laboral, las entidades federativas se han convertido en protagonistas, por lo que eliminar una secretaría estatal representaría un retroceso.

“Es muy sorpresiva esta ocurrencia que carece de análisis jurídico y técnico, porque si hay una implementación de política pública emanada desde el gobierno federal, es justo a la inversa”.

Recordó que, contrario a la propuesta presentada en Querétaro, otras entidades han optado por crear o fortalecer sus Secretarías del Trabajo.

“Puedo mencionarte Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, que son las más recientes Secretarías del Trabajo de nueva creación”.

Recordó que, durante la actual administración estatal se transformó el enfoque de la dependencia, al pasar de una secretaría que administraba conflictos laborales a una con una política laboral social, con programas de empleabilidad, inclusión y emprendimiento que, dijo, no existen en otras entidades del país

“Hay que ir construyendo una política pública donde fortalezcamos instituciones, no donde derroquemos instituciones”, concluyó la secretaria, al reiterar que la desaparición de la Secretaría del Trabajo sería un mensaje contrario a la defensa de los derechos laborales y al fortalecimiento institucional en el estado”.