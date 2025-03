Octavio Ocampo solicitará licencia como diputado del Congreso de Michoacán; asumiría funciones Helder Valencia 

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo del 2025.-Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M, confirmó que solicitará licencia como diputado local, en entrevista telefónica dijo desconocer por cuánto tiempo estará fuera del Congreso de Michoacán.

Detalló que la decisión que tomó, es para atender temas del partido que encabeza, la conformación de la estructura en los municipios y rumbo a la renovación de la dirigencia.

Sobre si buscará su permanencia como representante estatal del Sol Azteca M no lo descartó, y comentó que es una decisión que se tomará en conjunto con los militantes.

"Pues será una decisión que tomaremos todos juntos, no es algo que esté decidido aún no es el momento, tampoco es el tiempo vamos a escuchar a las voces de los liderazgos a nuestra senadora, a nuestros alcaldes, a los propios dirigentes de los comités que hemos ido conformando y escuchar las posturas, las propuestas, hay una muy buena parte de compañeras y compañeros que han pedido que en esta etapa de consolidación del partido pueda yo mantenerme, no es una decisión que esté cerrada del todo", expresó el líder estatal.

Será mañana miércoles en la sesión del Congreso local que se aborde el tema de la licencia de Octavio Ocampo Córdova, será su suplente Helder Valencia Soto, quien asuma el cargo.