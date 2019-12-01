Octavio Ocampo presentó iniciativa para incorporar voto electrónico en procesos comiciales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 21:39:00

Morelia, Michoacán, 18 de febrero del 2026.- El diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa para reformar el Código Electoral del estado e incorporar el voto electrónico en los procesos comiciales, como una alternativa moderna que permita generar ahorros sin debilitar a las instituciones electorales locales.

Desde tribuna, el legislador afirmó que si realmente se busca austeridad y eficiencia en el sistema electoral, no es necesario desmantelar al Instituto Electoral de Michoacán, sino modernizar sus procedimientos mediante herramientas tecnológicas que garanticen certeza, transparencia y seguridad.

Explicó que la propuesta contempla la implementación del voto electrónico con mecanismos de verificación digital, registros inalterables de operación, sellos de seguridad y respaldo jurídico, lo que permitiría detectar cualquier intento de manipulación en los resultados.

Octavio Ocampo expuso cuatro beneficios centrales de la reforma. En primer lugar, advirtió que la eventual desaparición de los organismos públicos locales electorales, como se ha planteado en el debate nacional, significaría un retroceso democrático al concentrar nuevamente las decisiones en el poder central. “No podemos permitir que desde el centro del país se decida quién gobierna Michoacán”, subrayó.

En segundo término, señaló que el voto electrónico representaría un ahorro significativo al eliminar los costos millonarios de impresión de boletas, logística, traslado, resguardo y cómputo físico de paquetes electorales, recursos que podrían destinarse a otras prioridades del estado.

Como tercer punto, destacó que la digitalización del sufragio fortalecería la seguridad del proceso electoral, al evitar el manejo físico de paquetes en zonas conflictivas. Recordó que durante el proceso electoral de 2024 se registraron asaltos a casillas en los municipios de Jacona y Coalcomán, donde personas armadas sustrajeron boletas y paquetes electorales, afectando el desarrollo de la jornada.

Finalmente, indicó que la reforma permitiría reducir los tiempos de cómputo, especialmente en regiones de difícil acceso geográfico, agilizando la entrega de resultados y brindando mayor certeza a la ciudadanía.

El legislador perredista resaltó que existen antecedentes exitosos en estados como Jalisco y Coahuila, donde se han implementado urnas electrónicas, así como en diversos países donde el voto electrónico ya es una realidad consolidada.