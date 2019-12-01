Octavio Ocampo liderea la encuesta nacional de evaluación a diputados locales del PRD en México

Morelia, Michoacán, a 07 de julio del 2026.- El diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, se consolidó en la cima de la agenda legislativa mexicana al posicionarse en el Primer Lugar Nacional de la encuesta de evaluación a diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), emitida por la plataforma digital Congresistas.

De acuerdo con el estudio de opinión pública correspondiente al inicio de julio, Ocampo encabeza el ranking nacional con un 60.9% de aprobación ciudadana, superando a destacados perfiles parlamentarios del país como el legislador mexiquense Omar Ortega (59.1%) y el zacatecano Eleuterio Ramos (57.8%).

La medición de Congresistas destaca que el liderazgo nacional del michoacano obedece de forma directa a su alta productividad en la tribuna de la 76 Legislatura y a una agenda social enfocada en las causas más sensibles de la población. Entre sus aportaciones más valoradas por la ciudadanía se encuentra la aprobación que eleva a lesiones calificadas las agresiones contra adultos mayores y les retira derechos de parentesco a los violentadores; así como su reciente iniciativa para tipificar la violencia escolar como delito específico.

Al conocer los resultados de la evaluación, Octavio Ocampo se mostró agradecido por el respaldo ciudadano y enfatizó que la verdadera política se mide con hechos tangibles. “Este primer lugar nacional no es el logro de una persona, es el reflejo de un compromiso real con las familias de Michoacán.

Con esta sólida aprobación externa y un proyecto que combina el rigor legislativo con un intenso trabajo de territorio Ocampo se consolida como el perfil más eficiente y con los resultados más limpios de la entidad.