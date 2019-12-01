Octavio Ocampo: “Desde la Comisión de Bienestar impulsaremos un presupuesto que contribuya a pacificar”

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Tras el anuncio de la entrega del Paquete Fiscal 2026, el diputado local y dirigente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, afirmó que desde la Comisión de Bienestar abonará a un presupuesto responsable, humano y con visión social, que contribuya a la pacificación y al desarrollo del estado, particularmente a través del fortalecimiento de la juventud y el campo.

Ocampo subrayó que el campo michoacano debe ser prioridad en el presupuesto, al enfrentar altos costos de producción y precios injustos. Adelantó que analizará puntualmente la propuesta presupuestaria para contribuir a generar buenas condiciones para los productores de maíz.

El legislador también destacó que invertir en educación, deporte y empleo para la juventud es fundamental para reconstruir el tejido social. “No hay política de seguridad más efectiva que atender las causas sociales del delito”, señaló, al insistir en que las y los jóvenes necesitan oportunidades y espacios de desarrollo que les permitan construir un proyecto de vida lejos de la violencia.

Ocampo reiteró que el análisis del presupuesto debe realizarse con responsabilidad, transparencia y sentido de justicia social. “El Congreso no debe ser una oficina de trámite, sino un espacio donde se garantice que el presupuesto llegue a donde realmente se necesita. Este debe ser un presupuesto de la gente, con una visión de paz y desarrollo para Michoacán”, concluyó.