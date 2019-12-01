Octavio Ocampo consolida fuerza territorial y marca ruta ciudadana rumbo al Encuentro Regional por la Grandeza de Michoacán en la Ciénega

Jiquilpan Mich., sábado 07 de noviembre 2026.- Con la certeza de que, para recuperar la grandeza de Michoacán, es necesario que todas las regiones del estado participen en un diálogo abierto y cercano entre ciudadanía, liderazgos sociales y funcionarios, el diputado local Octavio Ocampo, invitó a la población a participar del Encuentro Regional de la Ciénega, a celebrarse en el municipio de Jiquilpan, este domingo 8 de noviembre, en punto de las 11 horas.

Octavio Ocampo reconoció que la principal fuerza del PRD ha sido el trabajo con la gente en territorio, lo que les ha permitido consolidar una robusta estructura territorial frente a los retos que mantiene Michoacán, por lo que este Encuentro Regional en una zona tan especial como la región de la Ciénega, será la consolidación y el fortalecimiento social que le ha dado fuerza, corazón y razón de ser a este movimiento.

“Jiquilpan de Juárez es cuna de hombres y mujeres que han marcado profundas transformaciones en Michoacán, por eso celebraremos este Encuentro, convocando a un nuevo impulso social para que se sumen todas y todos los michoacanos que busquen participar y dialogar sobre la recuperación de la paz, el desarrollo integral y una mejor calidad de vida para las y los michoacanos”, expuso.

De esta manera, Octavio Ocampo refrendó el llamado a los municipios hermanos de la región para que participen de este Encuentro que tiene como meta, construir una agenda de trabajo comunitaria que refleje con fidelidad la realidad y las necesidades de esta zona del estado, a fin de tener un diagnóstico preciso que permita construir propuestas adecuadas para superar los desafíos que mantiene esta región de la Ciénega.

Finalmente, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, invitó a la ciudadanía, organizaciones y actores sociales a sumarse a este importante espacio de diálogo, participación y fortalecimiento de esfuerzos colectivos, este domingo 8 de noviembre, en el monumento al General Lázaro Cárdenas a partir de las 11 horas, en el municipio de Jiquilpan, Michoacán.