Octavio Ocampo celebra reforma que endurece penas contra quien violente a personas adultas mayores

Octavio Ocampo celebra reforma que endurece penas contra quien violente a personas adultas mayores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:28:57
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Morelia, Michoacán, a 06 de julio del 2026.- Con el firme compromiso de blindar la integridad física y patrimonial de los sectores más vulnerables de la sociedad, el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo,  destacó el impacto legal del Artículo 129 Bis del Código Penal del Estado, el cual eleva a rango de delito grave las agresiones en contra de las personas adultas mayores en el Estado. 

El legislador señaló que esta medida jurídica representa un acto de estricta justicia social, diseñado para erradicar la violencia silenciosa que muchas veces ocurre al interior de los hogares y que atenta contra la dignidad de quienes tienen sesenta años o más, cero tolerancia y penas agravadas.

Ocampo detalló que, bajo este marco legal, a cualquier persona que cause lesiones a una persona adulta mayor se le impondrá de manera automática la penalidad correspondiente al delito de lesiones calificadas, lo que impide que las agresiones sean minimizadas por las autoridades judiciales. “Quien atente contra su salud o integridad física enfrentará las sanciones más severas del código penal, sin espacio para la impunidad”, enfatizó el diputado.

Finalmente, Octavio Ocampo reiteró que el fortalecimiento del Código Penal en esta materia es un paso decisivo para construir un estado más justo y humano. Aseguró que desde el Congreso del Estado continuará impulsando los mecanismos legales necesarios para que las leyes no se queden en el papel, sino que se traduzcan en una protección real, efectiva y permanente para las familias michoacanas

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